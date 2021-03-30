МЧС предупреждает о сильном ветре: «Возможен сход снега и падение шифера»

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило жителей региона, что завтра, 31 марта, возможны порывы сильного ветра до 18 м/с. Кроме того, по информации Гидрометцентра, завтра местами по области ожидается мокрый снег, ночью и утром на дорогах – гололедица.

В ГУ МЧС сообщают, что при сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередачи, повреждение кровельных конструкций. «Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов», – напоминают спасатели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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