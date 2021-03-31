Водитель «Лексуса», устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, пойдет под суд

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении водителя, который обвиняется в пьяном ДТП, повлекшем гибель двух человек.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ДТП случилось 8 марта 2020 года около 5:50 утра на перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Нетрезвый екатеринбуржец 1976 г.р. после отдыха в караоке-баре ехал со своей знакомой на автомобиле «Лексус LX570». Поворачивая на улицу Розы Люксембург на скорости 90 км/ч, он сбил пожилую женщину-пешехода. После этого он потерял управление и наехал на бордюрный камень. После чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части, наехал на опору ЛЭП и загорелся. И пенсионерка-пешеход, и пассажирка погибли.

Обвиняемый признал свою вину, однако пояснил, что обстоятельств ДТП не помнит. Дело направлено в Октябрьский суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 8 до 15 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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