В центр города вернулись сотни уток (ФОТО)

В Екатеринбурге тепло и солнечно, и лед на Исети в дендропарке практически растаял. На набережную приходят десятки людей, чтобы покормить уток, – если в зимние месяцы пернатые небольшими стайками ютились в проталинах, то сейчас птиц уже сотни.

Как рассказала «Новому Дню» орнитолог и создатель сообщества EkaterinBird Нина Садыкова, это «местные» утки, которых зимой горожане просто не замечали, так как они концентрированно держались на каких-то водоемах, а теперь появились в центре города. Например, на пруду Ольховки зимовала стая в тысячу птиц, но для большинства людей они были не так заметны. Позднее уток станет еще больше, когда к зимующим здесь присоединятся пролетные стаи.

Что касается подкормки, то с наступлением тепла от этой практики как раз лучше отказываться. «Это не столько уткам вредно, сколько водоемам, из-за загрязнения органикой, переизбытка пищи они могут начать цвести. Уток кормили всю зиму, а сейчас как раз можно бы поменьше это делать. Пока снег лежит, это не очень опасно, но в конце апреля – начале мая хорошо бы перестать так делать», – прокомментировала Нина Садыкова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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