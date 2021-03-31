Мэрия Екатеринбурга оставит за собой пять полномочий по медицине

Администрация Екатеринбурга сохранит за собой несколько полномочий по здравоохранению даже после ликвидации горздрава. Их сегодня перечислила начальник департамента по кадровой политике Елена Хазова на заседании профильной комиссии городской думы.

Согласно федеральному закону № 323 «Об основах охраны здоровья граждан», на уровне местного самоуправления остаются пять направлений работы. Во-первых, это «создание условий для оказания медицинской помощи» в соответствии с программой ТФОМС. Во-вторых, информирование населения о распространении социально значимых заболеваний, в том числе, через СМИ. Также городская власть должна заниматься пропагандой донорства крови и ЗОЖ, мероприятиями по профилактике распространения болезней, и кроме того работать над привлечением медицинских работников в городские больницы. Все эти функции будут закреплены за новым департаментом по социальной и молодежной политике. Изменения в структуре администрации Екатеринбурга городская дума рассмотрит 8 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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