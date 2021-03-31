Темпы заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале вернулись к значениям сентября

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 129 новых случаев Covid-19. Такие значения наблюдались в регионе в конце августа – начале сентября 2020 году, когда завершилась первая волна коронавируса. Но вместе с тем резко увеличилось количество заражений в Екатеринбурге – 74 случая, то есть более половины от всех заболевших в области. За последние 24 часа врачи выписали из больниц 144 человека.

По данным регионального оперативного штаба, в тяжелом состоянии находятся 283 пациента с коронавирусом. Число больных на аппарате ИВЛ также увеличилось – 100 человек. В состоянии средней тяжести находятся 1 694 человека. Общее число больных коронавирусом в области на сегодняшний день – 3 926.

За сутки скончались еще 9 пациентов с Covid-19. Всего с начала пандемии умерли 2 735 заболевших вирусом свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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