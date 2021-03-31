ГУ МЧС предупредило о новом усилении ветра

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о сохранении неблагоприятных природных условий.

И 31 марта, и 1 апреля в регионе ожидаются порывы ветра силой до 20 м/с. При этом возможен обрыв линий электропередачи, повреждение кровельных конструкций зданий. Спасатели советуют без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал вас на улице, нельзя стоять около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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