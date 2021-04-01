Семья из четырех человек с помощью приставов въехала в квартиру, где живут шестеро

Судебные приставы помогли женщине, ее двум дочерям и внуку въехать в квартиру, где уже проживают шесть человек. Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области, квартирный конфликт произошел в Невьянске. Предметом спора стала комната в четырехкомнатной квартире, принадлежащей пожилой женщине. Вместе с ней проживали ее дети – две семьи. В одной из них было шесть человек, в другой – четверо: дочка хозяйки квартиры, две ее внучки, и один правнук. В какой-то момент мирное соседство двух семей закончилось.

Бабушка мальчика, дочь хозяйки квартиры, обратилась в суд. Инстанция встала на сторону истицы. Решение было таково: вселить женщину, ее пятнадцатилетнюю дочь, а также совершеннолетнюю дочь с девятилетним сыном в квартиру в доме на улице Карла Маркса. Кроме того, суд обязал остальных родственников, проживающих в указанной квартире, не препятствовать соседям в пользовании кухней, ванной и туалетом. В пользование истице и ее двум дочерям и внуку досталась комната площадью 17 квадратных метров, остальные три комнаты были разделены между родственниками. «Под контролем судебного пристава-исполнителя женщине с детьми были переданы ключи от квартиры», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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