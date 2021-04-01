Суд приговорил педофила к 9 годам колонии за попытку изнасилования ребенка на трассе (ФОТО)

Верх-Исетский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, случайно встреченную им на ЕКАД. Школьница отбилась и сбежала от педофила, после чего он несколько дней прятался в заброшенной бане коллективного сада. Но полицейским удалось разыскать злоумышленника.

Покушение на ребенка произошло 5 октября 2019 года. Девочка ехала в пригород на автобусе, но когда поняла, что перепутала рейс, вышла и пошла по трассе пешком. Вблизи остановки «Сады» у поселка Медный за ней увязался злоумышленник. Он затащил девочку в кусты и стал угрожать ножом, но она вырвалась и позвала на помощь. Правоохранители вычислили личность нападавшего – он уже несколько раз был судим.

«Это преступление далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей УК РФ, в том числе тяжких составов. К примеру, в предыдущий раз, в 2014 году, суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина в тюрьму сроком на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание он отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобожден по амнистии. В определенных кругах этот мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу Таксист», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При задержании у мужчины был обнаружен и изъят нож. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Суд признал екатеринбуржца виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года, сообщает следственный комитет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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