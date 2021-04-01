Суд оштрафовал женщину, пожаловавшуюся на микрокредитную организацию

Жительница Нижних Серег в Свердловской области пожаловалась в Роспотребнадзор на микрофинансовую организацию, которая при заключении договора навязывала дополнительные услуги. Районный отдел ведомства, занимающийся защитой прав потребителей, по жалобе свердловчанки начал административное расследование. Сама женщина стала свидетельницей по делу. В Роспотребнадзоре несколько раз приглашали свердловчанку дать показания – ей писали по почте, отправляли электронные письма, давали телефонограммы и отправляли СМС. Но та в надзорное ведомство так и не пришла, не объяснилась и не направила никаких документов в отдел.

В итоге Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении уже в отношении самой жалобщицы – по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Суд, рассмотрев дело, назначил женщине штраф – она должна заплатить 1000 рублей. «Граждане имеют не только право на обращение в государственный орган, но и обязанности исполнять требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с законодательством РФ.

В случае неисполнения данной обязанности КоАП РФ для граждан предусмотрен административный штраф в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей», – напомнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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