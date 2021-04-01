Статистика: женщины в два раза больше мужчин говорят по телефону

Жители Свердловской области больше всего звонков совершают в понедельник, а женщины, по статистике, в два раза разговорчивее мужчин, – такие данные привели аналитики «Мегафона». В интернете уральцы сидят чаще всего по выходным.

Специалисты «Мегафона» изучили обезличенную информацию пользователей с помощью Big Data. Выяснилось, что понедельник у жителей Свердловской области – самый популярный день для разговоров. Меньше всего пользователи созваниваются в воскресенье. Этот выходной горожане, как правило, проводят онлайн. В вечернее время последнего дня недели объем интернет-трафика поднимается до максимума. Из социальных сетей в лидерах «ВКонтакте» и Instagram, – сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Причем среди жителей Екатеринбурга больше сов, чем жаворонков: вечером количество звонков увеличивается в 3 раза по сравнению с утренними часами, а интернет-трафик в сети оператора возрастает наполовину.

Статистика показала, что женщины в 2 раза больше мужчин говорят по телефону. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как мужчины – 7-10 тысяч. При этом сильный пол обгоняет их в интернете: мужчины тратят на 10% больше трафика. А вот СМС-сообщений стали меньше отправлять и те, и другие.

«Совы и жаворонки, мужчины и женщины, визуалы и аудиалы – независимо от различий все наши пользователи не представляют своей жизни без смартфона и быстрого мобильного интернета, и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», – резюмировали в пресс-службе оператора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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