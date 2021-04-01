Синоптики рассказали, каким будет апрель на Урале (КАРТА)

Гидрометцентр России рассказал о погоде на ближайший месяц на Урале. Здесь, как и на всей азиатской части страны, ожидается температура выше средних многолетних значений. Месячное значение вырастет на 1 градус. Аномалия затронет Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск и Салехард. На юге Уральского федерального округа аномалия будет не так сильно выражена.

Что касается осадков, то на севере Урала ожидается их повышенное количество. В центре и на юге округа все должно быть в пределах нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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