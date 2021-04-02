В ДТП пострадали пятеро детей (ФОТО)

Пять школьников получили травмы во время ДТП, которое случилось в районе дома № 190 на улице Жилина в городе Полевском в четверг, 1 апреля. Автомобиль «Мицубиси Дион» во время поворота задним правым колесом зацепил обочину, выехал на встречную полосу, развернулся и съехал в придорожный водоем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, за рулем была 35-летняя женщина, которая везла свою дочь и четверых ее одноклассников в центр развития творчества на интеллектуальную игру. Кроме них в автомобиле была классный руководитель. Дети сидели на задних пассажирских сиденьях.

Женщина-водитель рассказала, что не справилась с управлением. С места происшествия в больницу троих детей отвезли попутным транспортом, двоих – родители на личном автомобиле. Водитель и педагог не пострадали. После осмотра врачами одна девочка была госпитализирована, остальных отпустили домой.

Все участники ДТП были пристегнуты ремнем безопасности. Водительский стаж женщины – 7 лет, к административной ответственности привлекалась один раз, штраф оплачен. В момент происшествия была трезвой.

Предварительно установлено, что администрация школы знала об организации поездки. С родителями заранее договорились о предстоящем выезде, они были не против. Сотрудники ГИБДД проверят школу, в которой учатся пострадавшие дети.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 02.04.21

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