У метро «Динамо» поставили «Софийский собор» из проволоки (ФОТО)

В середине апреля из Екатеринбурга в Вологду отправится уникальный арт-объект – 10-метровая стела из нержавеющей стали, изображающая Софийский собор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, стелу изготовило местное предприятие «Региональный центр лазерных технологий» (ЗАО «РЦЛТ»). Конкурс проектов арт-объектов для стелы состоялся в Вологде в 2018 году – после завершения строительства объездной дороги федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Победил эскиз в виде Софийского собора – памятника архитектуры федерального значения. Собор сохранился в Вологде до наших дней и является визитной карточкой города.

Софийский собор в Вологде. Фото: polzam.ru

Гендиректор РЦЛТ Анатолий Сухов заявил, что такая стела – первая и единственная на территории России. Специалисты 9 месяцев изготавливали арт-объект, сделав больше двух километров лазерной резки и полкилометра лазерной сварки.

Накануне стела была установлена у Дворца игровых видов спорта. Екатеринбуржцы будут видеть ее в течение двух недель.

Екатеринбург, Вологда, Елена Владимирова

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