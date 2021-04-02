В ТЦ «Окей» на Эльмаше два дня будет работать пункт вакцинации от Covid-19

Сегодня в гипермаркете «Окей» на улице Бабушкина вновь заработает пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут поставить первую прививку «Спутник V» в течение двух дней: 2 апреля с 16:00 до 19:00 и 3 апреля с 10:00 до 15:00. Второй компонент вакцины будут ставить 23 апреля с 16:00 до 19:00 и 24 апреля с 10:00 до 17:00.

«Перед прививкой терапевты ЦГКБ № 23 проведут индивидуальный осмотр, а волонтеры Свердловского медицинского колледжа помогут горожанам с заполнением анкет. Всем поставившим прививку будет выдано направление на ревакцинацию», – сообщает ДИП.

Вакцинация против коронавируса проходит бесплатно. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что в дальнейшем планируется открыть прививочные кабинеты в других торговых центрах города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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