В «Коляда-театре» осовременили «Иван Васильевич меняет профессию» (ФОТО)

В «Коляда-театре» завтра состоится премьера спектакля «Иван Васильевич меняет профессию». Историю перенесли в XXI век и добавили «гламура». Якин здесь – модный режиссер экспериментального театра, Тимофеев – гик-программист, а Бунша – охранник офисного здания. Режиссер постановки Александр Вахов говорит, что, конечно, сложно было избежать параллелей с культовым фильмом Гайдая, растасканным на цитаты. Но театральная история получилась совсем иной.

Историю про изобретателя Николая Тимофеева и оказавшегося в современной Москве Ивана Грозного знает, наверное, каждый житель России по культовому фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В «Коляда-театре» решили сделать свою интерпретацию – инсценировку по пьесе Булгакова написал драматург Валерий Шергин, режиссером стал Александр Вахов. Действие перенесено в XXI век, и герои здесь тоже поменяли профессию. Тимофеев – странный программист-изобретатель, гик, живущий в своем мире. Его жена – актриса, которая сетует, что муж не смотрит ее сторис в инстаграме. Якин – режиссер экспериментального модного театра, а Бунша – охранник в офисном здании. Зрители увидят то ли сон, перемежающийся реальностью, то ли театральную репетицию. Жанр обозначен как «фантастическая комедия», но Александр Вахов говорит, что в спектакле много разных пластов.

«У нас не стояло цели сделать что-то похожее или непохожее на фильм. Когда только обсуждали с Валерой Шергиным, зачем ставить, – решили перенести все в наше время. Конечно, сложно совсем избежать параллелей, потому что есть такой культовый образец, который растаскан на цитаты и ушел в народ. Но история вытекла во что-то совершенно другое, не похожее на фильм Гайдая, – рассказал режиссер Александр Вахов «Новому Дню». – Я даже не могу сказать, что это получилась комедия. Здесь много пластов: про театр, про одиночество, про человека-изобретателя, который боится выйти на улицу. То ли это его сон, то ли это его бесконечная репетиция по пьесе, размышления на тему – о чем ставить спектакль».

Но в постановке будет небольшой фрагмент, в котором «Коляда-театр» выразит свое уважение к фильму. Что это будет – можно увидеть на сцене. Премьера состоится 3 и 4 апреля.

Фото предоставлены «Коляда-театром», автор: Елена Гецевич

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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