Министра и спикера думы оставили без горячей воды

Вторые сутки без горячей воды остается элитный дом на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Среди жильцов, вынужденных кипятить воду, чтобы умыться, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

В товариществе собственников недвижимости, которое обслуживает дом, объясняют, что виной всему ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения, начавшийся вчера, 1 апреля. Он должен был завершиться за несколько часов, однако работы оказалось больше, чем планировалось. «Вода появилась, но бежит холодная и грязная, даже руки в такой не помыть», – сетуют жильцы дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

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