Оперштаб: свердловчане не заболели Covid-19 после прививки

Ни один житель Свердловской области, поставивший прививку от Covid-19, не заразился коронавирусом. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе региона. «В Свердловской области не зарегистрировано случаев заболевания Covid-19 у пациентов, прошедших иммунизацию против новой коронавирусной инфекции», – сказали агентству в оперштабе.

При этом в Москве после вакцинации заболели почти тысяча человек, о чем накануне писал ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы столичного комплекса социального развития. Это около 0,1% привившихся.

На условиях сохранения анонимности обеседник «Нового Дня», привившийся еще в октябре этого года в числе первых в Екатеринбурге, рассказал, что несмотря на эту меру защиты все же переболел коронавирусом. Однако источник агентства не смог достоверно сказать, поставили ему настоящую вакцину или же плацебо.

Екатеринбург, Елена Сычева

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