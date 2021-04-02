В современной детской литературе цензуры нет

Сегодня, в Международный день детской книги, состоялась пресс-конференция, на которой спикеры ответили на вопросы журналистов о детской литературе. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», есть ли сейчас в детских книгах какая-то идеология, эксперты ответили, что каждый автор может вложить в свое произведение практически любое идеологическое содержание.

Например, и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталия Шибанова ответила: «Как вы знаете, цензура у нас, к сожалению или радости, давно отсутствует, и поэтому каждый автор, ориентируясь на свою совесть, формирует свою политику в отношении создания произведения. Говорить о какой-то навязываемой идеологии я бы не стала».

Командор отряда «Каравелла», невестка писателя Владислава Крапивина, Лариса Крапивина, считает, что идейно-смысловое наполнение любой книги определяет автор. «Если у него есть какая-то идеология, эмоционально-нравственный стержень, своя система ценностей, то под какими бы художественными формами он ее не скрывал, это все равно проявляется, и это должно быть», – заявила Крапивина.

А вот председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов напомнил, что идеологию диктует государство, и есть такое понятие как госзаказ. По его мнению, когда государство финансирует проект какого-то поэта или писателя, то оно закладывает туда какую-то идеологию. И если автор соглашается и берет этот заказ, то заметить в книге элементы идеологии нетрудно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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