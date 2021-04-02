Поставщик для нефтянки задолжал налоговой и закладывает банку последние активы

Производитель химреагентов для нефтедобывающей промышленности – ООО «Ника-Петротэк» (зарегистрировано в Екатеринбурге) оказался в сложной ситуации по итогам камеральной проверки за 2019 год, которую провела Кировская районная налоговая инспекция Екатеринбурга. В публичных базах «Контур-фокуса» объем задолженности по налогам «Ника-Петротэк» за 2019 год составляет 333 рубля, однако в ближайшее время эти цифры могут измениться.

По данным источника РИА «Новый День», по итогам работы у фискального ведомства появились сомнения в соответствии объемов финансовых операций компании и отчислений с них в бюджеты. По сообщению инсайдеров, речь идет о таком масштабе нарушений, которые могут поставить вопрос о дальнейшем существовании компании.

«Это пока закрытые данные, несколько месяцев шла подготовка финального акта проверки, на основании которого ФНС и ведет дальнейшую работу с налогоплательщиком по взысканию. По предварительной информации, недоплата «Ника-Петротэк» в бюджет за 2019 год 118 миллионов рублей, плюс пени – 80 млн. Налоговая эти данные передала силовикам, они обязаны сообщать такую информацию. Правоохранители будут разбираться, умышленно ли эту сумму укрыли от государства или нет», – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что налогоплательщик в рамках проверки пытался вести переговоры о понижении суммы неуплаты, однако проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ФНС в Москве и любые попытки манипулирования с размером ущерба могут стать предметом уже другого расследования. Тем более что позиция ФНС сейчас сводится к умышленному характеру обнаруженной неуплаты. Именно по этой причине ведомство намерено взыскать с должника крупный штраф, предусмотренный Налоговым кодексом РФ. Если долг образовался неумышленно, то сумма санкций составит 20%, если налог занижали умышленно – 40%. В предварительных материалах по «Ника-Петротэк» сумма штрафа – более 47 миллионов рублей. Это означает, что финальный объем требований государства к уральскому производителю составит почти четверть миллиарда.

Такой объем «бреши» в расчетах с государством – это неуплата налогов в особо крупном размере. Как пояснила директор аудиторской группы «Капитал» Ирина Екимовских, следственные органы привлекаются в обязательном порядке, налоговая обязана передать материалы, а дальше возможны варианты. Уголовное дело не будет возбуждено, если предприятие полностью погасило задолженность. Но по статье об уклонении налогов в особо крупном размере можно получить до 6 лет лишения свободы. «Такая сумма, в 118 миллионов, это вряд ли ошибка бухгалтера или трактовка суммы, скорее всего, это связано с недобросовестными контрагентами или дроблением бизнеса», – добавила эксперт. Уголовное дело грозит лицам, принимающим решения в бизнесе. И они же могут привлекаться к субсидиарной ответственности по долгам компании, если ее признают банкротом.

Право на банкротство

По закону налоговая может подавать иск о банкротстве юрлица, если должник допустил просрочку по уплате налогов сроком три месяца и на сумму 300 тысяч рублей.

Перспективы развития ситуации для «Ника-Петротэк» и существующую практику в комментарии «Новому Дню» оценил финансовый аналитик Виталий Калугин. «На банкротство можно подавать только тогда, когда этот долг принят судом, внесен, соответственно, в кредиторскую задолженность, и эта кредиторская задолженность не оплачена в течение трех месяцев. Ситуация остается неясной, надо следить за судебным процессом по признанию этой задолженности», – считает эксперт. Он отметил, что оценивать «выживаемость» компании стоит с оглядкой на ее размер, отчетность за 2020 год еще не обнародована, но по итогам 2019 года все выглядит весьма уверенно: стоимость чистых активов в миллиард рублей позволяет считать, что долг окажется посильным, производителей пропантов у нас считанное количество, а это необходимый реагент для нефтедобывающих компаний.

Здесь стоит отметить, что по состоянию на конец декабря 2019 года у организации недостаточно собственных оборотных средств, необходимых для текущей деятельности и финансовой устойчивости – по оценке Seldon.Basis. Также сервис сообщает, что компания зависима от внешних кредиторов. Доля заемного капитала в совокупных источниках финансирования деятельности в указанный период составляет 88%. На каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится 7 рублей заемных средств. Весь бизнес «Ника-Петротэк» (доли участников ООО) находятся в залоге у ВТБ. Госбанк в 2018 году выдал уральскому производителю кредит на развитие бизнеса, под будущие контракты и возврат кредитных средств от их исполнения.

В 2019 году «Ника-Петротэк» потеряла важнейшего контрагента: от сотрудничества с компанией отказалась «Роснефть» – тогда же в публичных источниках появились данные о претензиях нефтяного гиганта к качеству продукции. «Ника-Петротэк» отказ оспаривала, но неудачно. Для справки: общая начальная сумма спорного контракта составляла 34,8 млрд руб., итоговая – больше 60 млрд рублей, контракт рассчитывался до 2023 года.

Очевидно, что сейчас компания переживает новый удар: несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что ключевой собственник «Ника-Петротэк» Алексей Балашов (контролирует долю 80,5%) заложил свои активы в другом, непрофильном, бизнесе. В январе текущего года Сбербанк получил в залог доли предпринимателя в ООО «УК «Сила Воли» (управляет ТЦ Sila Voli), ООО «УК «Галерея Архитектор» и ООО «Город-Инвест».

Зачем при таком внушительном объеме финансовой нагрузки на основной бизнес собственник привлекает новые заемные ресурсы, отдавая в залог понятные активы, можно только предполагать. Поиск средств может означать попытку перекредитоваться, чтобы не допускать просроченных платежей по обязательствам перед ВТБ (они более ранние), либо экстренное привлечение средств, чтобы снять претензии государства в лице ФНС, погасив налоговую задолженность (пени растут до момента полного гашения). Последний вариант не сильно облегчает ситуацию для налогоплательщика, так как может означать признание в намеренном занижении налоговой базы и попытках обойти государство. В этом случае возникает еще один вопрос – какова будет позиция силовиков.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Светлана Загороднева

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