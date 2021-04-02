На главном проспекте Екатеринбурга построят «Высоту» (ФОТО)

В самом начале проспекта Ленина в Екатеринбурге началось строительство нового трехсекционного жилого комплекса с открытой террасой и общественным пространством для жителей дома на кровле низкоэтажной секции.

Жилой комплекс состоит из трех секций переменной этажности от 7 до 31 этажа и расположен в самой высокой точке северо-восточной части города, поэтому и его название ЖК «Высота» выбрано неслучайно, этот жилой дом по праву может считаться не только одним из самых высоких по этажности, но и самым высоким по местоположению.

Комплекс находится в пяти минутах ходьбы от «Екатеринбург Арены». Девелопером проекта выступает компания «Форум-групп». Дом сдадут в 2023 году, сейчас проект находится на стадии котлована.

«С момента непосредственного начала работ на площадке в феврале, я еженедельно бываю на стройке, чтобы лично контролировать не только процесс строительства, но и высокий темп выполнения работ. Мне кажется, что такое внимание со стороны руководителя проекта только подчеркивает особый и высокий статус нашего объекта», – рассказал директор проекта Илья Мальцев.

И это правда – новый объект имеет ряд уникальных решений, которые являются новыми для большинства других объектов. Главная гордость – это внутренний двор жилого комплекса, он будет зонирован так, чтобы подходить для разных увлечений и для всех возрастных групп. Будет зона активного отдыха для спортсменов, воркаут-площадка, для подростков – скейт-площадка. Для малышей – масса игровых уголков с тактильной тропой, горками, качелями, а еще во дворе будет огромный многофункциональный мост и уникальный экологический элемент «Леший», делающий двор узнаваемым и совмещающий в себе несколько разных игровых функций. Застройщик сделает площадку «Огород», где можно будет с детьми выращивать зелень и овощи. Для дворовых праздников предусмотрена событийная площадь и большая беседка.

Проектом предусмотрено разноуровневое озеленение двора, а на кровле второй секции будет выполнена терраса для жителей ЖК с зоной для возможности организации летнего кинотеатра под открытым небом, с террасы открывается вид на «Екатеринбург Арену», на салют и ночное небо. В непогоду можно будет встретиться с друзьями и соседями по дому в просторном комьюнити-центре и поиграть в настольные игры или просто насладиться общением. Здесь есть все, чтобы организовать праздничный вечер.

Кроме того, по имеющейся у нас информации, соседствующий с территорией жилого комплекса завод будет в ближайшем будущем перенесен.

Основа концепции нового дома – сделать жизнь жителей максимальной комфортной, для этого застройщик предусмотрел не только подземный паркинг с широкими парковочными местами и проездами, но и просторные помещения для хранения велосипедов на -1 этаже каждой секции. Таким образом никаких конфликтных ситуаций между владельцами велосипедов и мамами с детскими колясками не возникнет, у всех своя зона хранения. Три блока кладовых, по одному в каждой секции, безусловно, решат вопрос сезонного хранения крупногабаритных домашних вещей.

Квартиры в «Высоте» будут сдавать в чистовой отделке. Поэтому тут заранее предусмотрели выводы розеток и выключателей там, где они точно будут нужны. На кухне розетки выведены на высоту 1,1 м от уровня чистого пола, так что гарнитур их закроет. Также имеются специальные розетки для подключения холодильника, вытяжки и варочной поверхности.

В местах установки наружного блока кондиционера предусмотрена точка подключения для отвода конденсата, в доме будет выполнена прокладка оптоволоконного кабеля непосредственно до квартир. Застройщик предусмотрел эти и другие детали, очень важные для жизни, чтобы люди могли сразу заехать и жить, не делая никакого мелкого ремонта.

Но для клиентов, которые хотят при получении квартиры самостоятельно заняться дизайнерским ремонтом, предусмотрена возможность сдачи квартиры без отделки.

«Во время старта продаж ЖК «Высота» в феврале, в неделю пресейла, (вообще пресейлы мы проводим по всем новым объектам «Форум-групп»), мне удалось лично пообщаться с некоторыми покупателями, помочь им сделать выбор квартиры из нескольких рассматриваемых вариантов либо привести сильный аргумент в пользу покупки квартиры без откладывания на завтра. С одной стороны, это очень сильное, эмоционально положительное общение, с другой стороны это хороший случай из первых уст услышать желания и потребности покупателей, их внимание к отдельным деталям, которые мы можем не заметить на этапе проектирования, но можем легко реализовать на этапе строительства. Это здорово. Проектом надо жить, им надо по-хорошему болеть, только тогда мы сможем получить хороший результат и превзойти ожидания клиента», – поделился Илья Мальцев.

«Форум-групп» обещает позаботиться и о соседних домах – на время стройки будет соблюдаться «тихий час», с 13:00 до 15:00 шумные работы вестись не будут. Представители компании будут поддерживать связь с жильцами этих домов.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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