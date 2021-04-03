За месяц от Covid-19 в УрФО умерли 1 362 человека. Из них 720 – в Свердловской области

В феврале 2021 года в Уральском федеральном округе скончались 13 040 человек. У 1 362 основной причиной смерти был назван Covid-19.

Больше половины из них, 720 человек, проживали в Свердловской области. Еще у 132 свердловчан Covid-19 не был основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие смертельных осложнений при других заболеваниях. Такую информацию представляет Росстат. Всего за февраль в Свердловской области умерли 5 152 человека, что на 15% больше, чем в феврале 2020 года.

В Челябинской области за тот же месяц от Covid-19 скончались 283 человека, в Курганской – 190, в ХМАО-Югре – 76, в Тюменской области – 73, на Ямале – 20.

В общей сложности, по данным Росстата, в феврале коронавирус унес 16 576 жизней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.04.21

В центре Екатеринбурга внезапно умер мужчина. / Запись в первые классы, резонансный суд и эвакуация мэрии: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Госэкзамены в УрФУ опять отменены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»