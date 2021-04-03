На Среднем Урале зарегистрировано 133 новых случая Covid-19

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 133 новых случая Covid-19, общее количество зарегистрированных в регионе случаев – 82 915.

В региональном оперштабе сообщили, что диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+38), Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Состояние 275 больных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимации, 92 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести – у 1 688 пациентов, у остальных – удовлетворительное.

За сутки выписано 145 человек, всего – 76 288.

Также зарегистрировано 9 случаев смерти больных Covid-19. Общее число погибших – 2 762.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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