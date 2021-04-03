Католики Урала встретят Пасху в храмах

Римско-католическую Пасху, которая в этом году приходится на 4 апреля, верующие смогут встретить в храмах.

Как рассказали «Новому Дню» в екатеринбургском костеле святой Анны, в отличие от прошлого года верующие смогут посетить пасхальные богослужения лично при условии соблюдения необходимых норм безопасности – в частности, сохранения социальной дистанции.

Сегодня в костеле святой Анны в Екатеринбурге освящается пища, которую завтра подадут на праздничный стол, а в 20:00 начнется Навечерие Пасхи – самое длительное католическое богослужение в году. Оно состоит из освящения огня, провозглашения Пасхи, Литургии Слова, освящения воды и Крещения, Евхаристии, указано на сайте костела. Завтра в 12:00 состоится торжественная Пасхальная святая месса, в 18:00 – вечерняя святая месса.

В то же время, как сообщают РИА «Новости», конференция католических епископов России издала специальные нормы для пасхальных богослужений в этом году. От некоторых частей богослужений пришлось отказаться – например, от обряда омовения ног прихожанам, который совершается один раз в год, в Великий Четверг. Будут и некоторые другие ограничения. Тем не менее, по мнению католиков, это лучше, чем в прошлом году, когда костелы были закрыты для верующих из-за коронавируса, и они были вынуждены смотреть мессу по интернету.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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