Пьяный водитель сбросил с трассы попутную машину (ФОТО)

Нетрезвый водитель на 132 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск с такой силой ударил сзади попутный автомобиль, что последний перевернулся и слетел под откос.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, около 18:00 в субботу, 3 апреля, водитель автомобиля «Ниссан Альмера», житель села Коптелово, не выдержал безопасную дистанцию и врезался сзади в попутный автомобиль ВАЗ-21122, в котором ехали два его односельчанина. От удара ВАЗ вылетел с трассы и перевернулся. У его пассажира 2000 г. р. сломана левая голень, от госпитализации он отказался.

Водитель «Ниссана» имеет водительский стаж 7 лет, в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Его освидетельствование на состояние опьянения показало ​ 1,198 мг/л в выдыхаемом воздухе, что соответствует сильному опьянению. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.

Алапаевск, Елена Владимирова

Алапаевск. Другие новости 03.04.21

Католики Урала встретят Пасху в храмах. / Студенты из Казахстана вернулись на Урал. / На Среднем Урале зарегистрировано 133 новых случая Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»