ГИБДД: водителей и пешеходов ждут снег и гололед

Свердловское УГИБДД просит водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах: погода снова испортилась.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области напоминают, что во время выпадения осадков и при гололеде особенно важно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. При гололеде на проезжей части следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Кроме того, водителям нужно быть внимательными при появлении на дороге пешеходов, у которых во время дождя или снега обзор может быть ограничен зонтом или капюшоном. Пешеходам же следует помнить, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии, а особенно – при гололеде, значительно увеличивается.

По сообщению Уралгидрометцентра, в ночь с 4 на 5 апреля в области ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, в отдельных районах умеренный. Температура воздуха ночью – до -4, днем 5 апреля +3…+8. В ночь на 6 апреля в области вновь похолодает до -5.

В Екатеринбурге сегодня днем будет до +7, а ночью температура опустится до -1, возможен мокрый снег. Похожая погода сохранится в понедельник и вторник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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