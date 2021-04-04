ГИБДД: водителей и пешеходов ждут снег и гололед

Свердловское УГИБДД просит водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах: погода снова испортилась.
В пресс-службе УГИБДД Свердловской области напоминают, что во время выпадения осадков и при гололеде особенно важно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. При гололеде на проезжей части следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Кроме того, водителям нужно быть внимательными при появлении на дороге пешеходов, у которых во время дождя или снега обзор может быть ограничен зонтом или капюшоном. Пешеходам же следует помнить, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии, а особенно – при гололеде, значительно увеличивается.
По сообщению Уралгидрометцентра, в ночь с 4 на 5 апреля в области ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, в отдельных районах умеренный. Температура воздуха ночью – до -4, днем 5 апреля +3…+8. В ночь на 6 апреля в области вновь похолодает до -5.
В Екатеринбурге сегодня днем будет до +7, а ночью температура опустится до -1, возможен мокрый снег. Похожая погода сохранится в понедельник и вторник.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 04.04.21
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