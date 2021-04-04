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Воскресенье, 4 апреля 2021, 11:50 мск

Новости Екатеринбург

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Число случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 83 тысячи

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 35 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составило 83 051.

Как сообщили в оперштабе, состояние 286 больных оценивается как тяжелое, 153 из них находятся в реанимации, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 1 692. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных коронавирусом. Всего – 2 772.

Выписано 147 человек, всего – 76 435.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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