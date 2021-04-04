На затопленном участке дороги тонут автомобили

Сегодня участок автодороги от ЕКАД в сторону поселка Рудный под железнодорожным мостом затопило настолько, что некоторые автомобили скрывает почти до самой крыши.

В сообществе «Инцидент.Екатеринбург» пользователи пишут, что там даже летом в дождливую погоду проехать невозможно, а во время активного таяния снега это вообще опасно. «Местные садоводы и жители близлежащих населённых пунктов прекрасно знают об этом», – пишет местная жительница Татьяна. Другие пользователи подтверждают, что проблема повторяется каждый год.

В связи с этим городской отдел ГИБДД просит водителей искать пути объезда этого участка дороги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.04.21

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