Бабушка отдала мошенникам 500 тысяч рублей, спасая лжевнучку

Екатеринбургская полиция разыскивает мошенников, которые выманили 500 тысяч рублей у 81-летней пенсионерки, сыграв на ее родственных чувствах. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В воскресенье, 4 апреля, пожилой женщине позвонила девушка, которая представилась ее внучкой, и сказала, что попала в ДТП. Потом трубку взял мужчина, назвавшийся следователем, и заявил, что для решения вопроса понадобится 1 млн рублей. Но дома у пенсионерки оказалось только 500 тысяч наличными. Мошенники прислали к ней «стажера», которому бабушка отдала все свои накопления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников.

Полиция обращается к гражданам, особенно пожилого возраста, быть бдительными и не доверять подобным звонкам. Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, обязательно перезвоните им. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые якобы действуют от их имени.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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