К выходным на Урале потеплеет до +15

Небольшое похолодание и дождь с мокрым снегом, накрывшие Свердловскую область, задержатся ненадолго.

По данным уральских метеорологов, до середины рабочей недели ожидаются ночные заморозки до -3, а днем воздух будет прогреваться до +5…+8. Осадки в Екатеринбурге возможны в среду и четверг.

Но к выходным погода наладится. В уральской столице дневная температура воздуха повысится до +12…+15 градусов, небо будет ясным, ветер до 10 метров в секунду. По ночам будет около нуля. На территории Свердловской области будет немного холоднее, но тоже без существенных осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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