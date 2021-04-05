Из Кольцово спустя год возобновились рейсы Flydubai

Авиакомпания Flydubai возобновила регулярные рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ после длительного перерыва. Перевозчик прекратил полеты из Кольцово в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Первый борт арабской авиакомпании вылетел из Екатеринбурга в Дубай вчера вечером. В дальнейшем рейсы запланированы один раз в неделю по воскресеньям на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Кольцово – в 16:10 по местному времени. Продолжительность полета составит чуть более пяти часов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас рейсы из Кольцово в Дубай выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 года пассажиропоток на этом направлении превысил 1,9 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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