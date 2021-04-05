Коммунальщики ездят по газонам (ФОТО)

В Екатеринбурге коммунальщики ездят по газонам. Об этом «Новому Дню» рассказали читатели агентства, прислав фотографии.

«В Ленинском районе, на улице Народной Воли, вывозят снег, оставшийся с зимы, это очень хорошо, не будет луж на тротуаре, но грязи от этих работников очень много – трактор ездит прямо по газону, землю развозит протектором по тому же тротуару, выходит, что одной рукой чистит, другой – пачкает», – пожаловался местный житель Владимир.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга переадресовали вопрос коллегам из администрации Ленинского района – там, в свою очередь, подтвердили, что вывозят снег, чтобы не затопило тротуар. «Во избежание подтопления тротуара и проезжей части подрядной организацией осуществляется вывоз сформированной в зимний период при очистке тротуара кучи. Подрядчику указано на недопущение движения техники по газону. Работы по мойке тротуара будут выполнены в ночь с 05 апреля 2021 года», – сообщили «Новому Дню» в администрации района.

Обновлено в 13:15. После выхода материала коммунальщики приступили к уборке улицы от грязи.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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