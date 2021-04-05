УВЗ назначил главного по проблеме профицита вагонов и реализации гражданской продукции

АО «Концерн «Уралвагонзавод» на фоне кризисной ситуации с профицитом вагонов назначил главного по решению данного вопроса. Топ-менеждер предприятия Борис Мягков возглавил направление гражданской продукции.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, Мягков сохранит и общее руководство деятельностью АО «УВЗ-Транс», которое он возглавлял до настоящего времени.

Пресс-служба кризис со сбытом гражданской продукции признает. «В сфере гражданской продукции перед Уралвагонзаводом стоят задачи по перепрофилированию части мощностей под выпуск фитинговых платформ для контейнеров, а также по активизации контрактной работы в условиях профицита полувагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Уралвагонзавод кроме того пересматривает продуктовый портфель и подходы к формированию конечного продукта для операторов – в том числе с переходом на контракты жизненного цикла», – говорится в сообщении предприятия.

При этом тему продажи вагонов с полным циклом обслуживания УВЗ пытается «продавить» и в РЖД, и в правительстве РФ уже более шести лет, но пока выходит не очень успешно. Новый глава направления гражданской продукции от планов УВЗ отходить не намерен.

«Оператор и грузоперевозчик получат не просто вагон, полувагон или другой вид продукции, но комплексную услугу по сервисному обслуживанию и техническому сопровождению на протяжении всего жизненного цикла изделия. Мы видим в таком подходе дополнительные конкурентные преимущества и будем постоянно совершенствовать качество сервиса», – цитирует Бориса Мягкова пресс-служба одного из крупнейших предприятий Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

Экс-депутата Госдумы требуют признать банкротом. / В Екатеринбурге снова обновят красную линию. / Из Кольцово спустя год возобновились рейсы Flydubai. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»