За сбитого поездом лося РЖД заплатит 81 500 рублей

Невьянский городской суд согласился с требованиями транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» возместить государству ущерб за сбитого поездом лося.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в сентябре 2020 года на перегоне Быньговский – Анатольская Свердловской железной дороги электричка насмерть сбила лося. Областное министерство природных ресурсов оценило причиненный вред животному миру в 81 500 рублей.

Нижнетагильский транспортный прокурор обратился с соответствующим иском в отношении ООО «РЖД» в Невьянский суд, так как по закону владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры для предотвращения гибели животных. Прокурор доказал, что в результате деятельности РЖД причинен вред животному миру, который в пределах РФ является государственной собственностью.

Невьянск, Елена Владимирова

Невьянск. Другие новости 05.04.21

Коммунальщики ездят по газонам (ФОТО). / УВЗ назначил главного по проблеме профицита вагонов и реализации гражданской продукции. / Экс-депутата Госдумы требуют признать банкротом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»