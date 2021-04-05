Предпринимательница подняла деревню и получила награду GQ Superwoman

Предпринимательница Гузель Санжапова, которая развила бизнес в деревне Малый Турыш в Свердловской области, получила премию журнала GQ Superwomen в номинации «Бизнес-онлайн».

Выпускница факультета международных отношений МГУ Санжапова создала бизнес-проект в умирающей уральской деревне несколько лет назад, когда ее отец получил в наследство пасеку в Малом Турыше. Девушка предложила продавать мед, добавляя в него ягоды, собранные местными жителями. Первые деньги на проект собирали с помощью краудфандинга, после появился цех по подготовке продуктов. Сейчас в Малом Турыше выпускают не только взбитый мед с ягодами, но и заготовки из овощей и фруктов, сушеные яблоки, травяной чай, сладости и натуральную косметику.

В самой деревне строится многофункциональный центр, где планируют создать пекарню, образовательное пространство и мини-отель, чтобы в Малый Турыш могли приезжать туристы.

«Награды у нас реальные, а полочка пока воображаемая – потому что общественный центр еще строится. Больше всего мы гордимся тем, что достижения нашей крохотной деревушки вдохновляют людей в других деревнях не ждать лучшего времени, подходящего повода, больших денег – а вставать и менять свой дом сегодня. Лучшее признание для нас – это ваши заказы и доверие, ведь именно благодаря этому мы не останавливаемся», – говорится в посте инстаграма «Малый Турыш».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

Безопасник Центробанка рассказал, как распознать телефонного мошенника. / За сбитого поездом лося РЖД заплатит 81 500 рублей. / Коммунальщики ездят по газонам (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»