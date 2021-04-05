На Среднем Урале зарегистрирован 141 новый случай Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтвержден 141 новый случай Covid-19, в том числе 54 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 192.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 291 больного оценивается как тяжелое, 149 из них находятся в реанимации, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 698. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 152 человека. Общее число выписанных достигло 76 587.

Зарегистрировано 7 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 779.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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