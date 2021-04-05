Покупатель наказал магазин на 150 тысяч из-за упертых продавцов

Житель Нижнего Тагила наказал магазин Kari на 150 тысяч рублей – такой штраф компания должна выплатить свердловчанину за то, что сотрудники обувного отказались отключить рамки на входе по просьбе потенциального покупателя. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, у тагильчанина установлен кардиостимулятор.

«По рекомендациям, выданным пользователю фирмой-изготовителем, опасаясь за свое здоровье, гражданин обратился к сотрудникам магазина с просьбой об отключении входных контрольных охранных рамок в момент его прохода в торговый зал магазина. В подтверждение имеющихся ограничений гражданином была предъявлена карта-удостоверение владельца электрокардиостимулятора. Гражданином был получен отказ представителя продавца», – рассказали в ведомстве.

Тогда мужчина вызвал полицию, правоохранители составили рапорт, в котором зафиксировали, что мужчине отказывают в предоставлении доступа к товарам. Кроме того, тагильчанин написал жалобу в книге отзывов и предложений. Позднее проверку провел Роспотребнадзор – и нашел в действиях продавца состав правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ. На фирму был наложен штраф – 150 тысяч рублей. Позицию надзорного ведомства подтвердило соответствующее решение Арбитражного суда Москвы.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 05.04.21

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