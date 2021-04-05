Энергетики готовятся к весеннему паводку

На энергетических объектах Т Плюс началась подготовка к весеннему паводку. В свердловском филиале в целях предотвращения случаев нарушения электро- и теплоснабжения потребителей и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод создана специальная комиссия.

На особом контроле у энергетиков находятся река Тура, Верхотурское и Нижнетуринское водохранилища, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс». На энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, также ведется ежедневный мониторинг окружающей среды. Проводится очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий котельных, насосных стаций, обследование гидротехнических сооружений электростанций, проверка работоспособности подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений, исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.

На Нижнетуринском водохранилище начался процесс разрушения ледового покрова, уровень воды в пределах нормы, на отметке – 179,65 м, на Верхотурском водохранилище сохраняется ледостав, уровень воды – 111,23 м. Сброс воды на гидросооружениях составляет 5,3 куб. м/сек и 1 куб. м/сек соответственно.

«С целью информирования о подъемах уровня и величинах пропускаемых паводковых вод установлено взаимодействие с противопаводковыми комиссиями местных органов исполнительной власти, подразделениями ГУ МЧС России по Свердловской области, владельцами гидроузлов расположенных по течению реки. Сформированы группы оперативного реагирования и аварийные бригады», – рассказали в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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