Три человека на «ВАЗе» погибли при столкновении с грузовиком (ФОТО)

Сегодня утром на трассе между поселком Баранчинским и городом Кушвой случилось ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не учел метеоусловия, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Хундай» под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП три человека погибли на месте: водитель «ВАЗа» и два его пассажира, 46 и 56 лет.

Установлено, что у водителя отечественного автомобиля стаж составлял 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году он не привлекался. Общий водительский стаж водителя грузового «Хундай» – 6 лет, с категорией «С» – 2 месяца, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Кушва, Елена Владимирова

Кушва. Другие новости 05.04.21

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