Посетителям торговых центров введут вакцины от коронавируса

В двух екатеринбургских торговых центрах откроются пункты вакцинации от коронавируса. Поставить прививку смогут посетители «Меги» и «Дирижабля». Все желающие должны иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В «Меге» первый компонент вакцины будут ставить 8 и 12 апреля с 10:00 до 17:00, второй – 29 апреля и 4 мая с 10:00 до 17:00,

В «Дирижабле» первый компонент можно будет получить 6 и 8 апреля с 11:00 до 14:00, а второй – 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00.

«Второй компонент нужно будет поставить там же, где первый», – предупредили в оперативном штабе региона.

Ранее там сообщили, что всего в Свердловской области первую из двух необходимых прививок поставили 233 тысячи 121 человек, оба компонента ввели 168 тысячам 711 жителям региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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