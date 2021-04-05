Школьники из Баранчинского познакомились с Техническим университетом УГМК (ФОТО)

Старшеклассники школы № 20 поселка Баранчинский вместе с родителями и педагогами посетили День открытых дверей в Техническом университете УГМК.

Школьники уже сейчас определяются с выбором жизненного пути. Поэтому особенно важно, что у каждого из гостей университета появилась возможность стать целевым студентом от АО «Святогор» и получить высшее образование за счет компании с гарантированным дальнейшим трудоустройством. Определиться с направлением (металлургия, горное дело, энергетика, автоматизация производств или механика) школьникам помогли преподаватели и студенты Технического университета УГМК.

Перед обзорной экскурсией по одному из самых современных вузов России перед гостями выступил директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин: «Вы сегодня приехали не просто в университет. Это – одна большая семья, где ученики студенты – сегодня наши дети, а завтра они станут инженерами и руководителями – нашими коллегами. Приходя учиться в Технический университет, вы становитесь частью большой семьи Уральской горно-металлургической компании».

Гостей вуза приятно удивила техническая оснащенность университета, а практические занятия в лабораториях и на автоматизированных и виртуальных тренажерах оставили сильное впечатление. «Учебное заведение очень современное. Оборудование в лаборатории меня просто поразило, – поделился впечатлениями папа ученика 11 класса Сергей Кушов. – Я не встречал таких современных университетов. Самое главное – людей здесь учат на действующем оборудовании, на котором они в дальнейшем будут работать на предприятиях».

Отметили ориентированность университета на практические занятия и будущие абитуриенты: «Нам понравилось то, что на презентации было много практики, количество лабораторий, что все очень наглядно, интересно, познавательно. Университет отличает современный дизайн», – рассказала Алина Трофимова, ученица 11 класса.

Татьяна Волегова, педагог центра внешкольной работы «Факел» поселка Баранчинский, специализирующаяся на профориентационной деятельности, выразила надежду, что подобные мероприятия помогут определиться с будущей профессией не только выпускникам школ, но и нынешним девятиклассникам. Познакомившись с ультрасовременным высшим учебным заведением, баранчинские школьники по-новому взглянули на свое будущее и задумались о получении образования и профессии в стенах Технического университета УГМК.

Кроме того, баранчинским школьникам показали условия комфортного проживания в недавно построенном студенческом общежитии. Двух- и четырехместные комнаты, оборудованные душевыми кабинами, холодильниками, телевизорами, имеющими доступ к Wi-Fi. Студенты, проживающие в общежитии, имеют возможность в свободное время посещать тренажерный зал.

Также в рамках Дня открытых дверей гости из Баранчинского посетили мастер-классы, прошли театральные квесты, смогли пообщаться со студентами и преподавателями. Завершающим этапом визита в Верхнюю Пышму для баранчинских школьников стала экскурсия в музейный комплекс УГМК.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 05.04.21

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