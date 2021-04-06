Мужчина на самокате провалился под лед в центре города

В центре Екатеринбурга минувшей ночью молодой человек на самокате провалился под лед городского пруда, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области. Инцидент произошел незадолго до полуночи.

Парень каким-то образом перелетел через ограждение и угодил в воду, а течением его унесло под плотину. Вероятно, последствия для екатеринбуржца были бы куда печальнее, если бы он не смог каким-то чудом удержаться в техническом люке. Оттуда его достали спасатели, а затем передали медикам.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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