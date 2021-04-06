В Екатеринбурге снижается заболеваемость внебольничной пневмонией

В Екатеринбурге за минувшую неделю снизилось число случаев внебольничных пневмоний. С 26 марта по 4 апреля такой предварительный диагноз был поставлен 430 больным, это на 3,17% ниже уровня предыдущей недели, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Свердловской области показатели заболеваемости не меняются: за 13-ю календарную неделю зарегистрировано 1165 случаев внебольничных пневмоний. Самыми неблагополучными муниципалитетами, где жители чаще болеют воспалением легких, стали Сухой Лог, Нижняя Салда, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Арти, Нижнесергинский муниципальный район, Арамиль, Пышминский и Каменский округа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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