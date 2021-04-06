На Урале объявили акцию по сбору макулатуры

В Свердловской области объявили о старте экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Марафон пройдет с 12 апреля по 21 мая. «Он будет проходить в виде соревнований между районами и городами области. Для этого нужно в одном месте собрать не менее 300 килограммов макулатуры (для отдаленных районов – от 500 до 1000 кг) и заблаговременно оставить заявку на ее вывоз на официальном сайте акции сдай-бумагу.рф», – рассказали в пресс-службе областного минЖКХ.

Там добавили, что всех участников отметят благодарственными письмами, а тем, кто соберет больше 500 кг макулатуры, выдадут премии. Размер их не уточняется. «По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области – если общий результат превысит 100 тонн, финалистов наградят ценными призами», – добавили в министерстве.

Там ожидают, что, в основном, участниками станут детские сады и школы, общественные организации, предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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