В Челябинской области свердловский гаишник спас людей из горящей избы. Пожар произошел в селе Багаряк Каслинского района, где гостил у своих родственников старший инспектор дежурной группы отдельного батальона ДПС капитан полиции Сергей Стафеев. Утром он ехал на машине по селу и увидел дым, попросив жену и тещу вызвать пожарных, бросился к горящему дому. Оказалось, жильцы – пожилые мужчина и женщина – крепко спали. Стафеев помог им выбраться наружу через окно.

«Босых и без верхней одежды погорельцев полицейский передал подоспевшим врачам скорой помощи, а прибывшие пожарные быстро приняли меры для тушения огня. В результате чего удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на надворные постройки и соседние избы», – сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Хозяин горевшего дома, 82-летний мужчина, получил незначительные ожоги тела, но госпитализация ему не потребовалась, а его супруга травм не получила. Причина возгорания сейчас устанавливается, а пока погорельцев у себя временно разместили родственники Сергея Стафеева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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