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Вторник, 6 апреля 2021, 12:50 мск

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Рабочего насмерть засыпало гипсом (ФОТО)

Фото СУ СКР по Свердловской области

Следователи СКР проверяют обстоятельства несчастного случая на производстве, в результате которого погиб рабочий 1964 г.р.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, тело погибшего было обнаружено в субботу, 3 апреля, в производственном помещении одного из промышленных предприятий на улице Маневровой в Екатеринбурге. По неизвестной пока причине рабочий оказался в бункере для обработки гипса при высокой температуре, где на него осыпался гипс. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего обнаружили его коллеги, которые и сообщили о трагедии в экстренные службы. Следователь СКР совместно со специалистами Государственной инспекции труда устанавливает все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что в какой-то момент, находясь на работе, мужчина перестал выходить на связь. Коллеги бросились его искать, но нашли уже мертвым. Отрабатываются различные версии, в том числе нарушение правил техники безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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