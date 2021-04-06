Якушев: «Эффективность поддержки коренных народов измеряется четким критерием – народосбережением»

В Салехарде проходит II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который посетили полпред президента Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Магомедсалам Магомедов зачитал участникам форума приветствие от президента Владимира Путина, в котором, в частности, говорится: «Государство неизменно уделяет приоритетное внимание поддержке коренных малочисленных народов, сохранению их природной среды обитания, сложившихся на протяжении веков форм хозяйствования и привычного уклада жизни».

Полпред президента Владимир Якушев в обращении к участникам форума сказал, что Россия – многонациональная страна, и коренные этносы – это ее неотъемлемая часть. В Уральском федеральном округе они представлены достаточно широко – это ханты, манси, ненцы, селькупы и эвенки. Их представители проживают в четырех из шести регионов округа. Помимо Ямала и Югры, это Тюменская и Свердловская области. Общая численность коренных этносов, по данным переписи 2010 года составляет 82,5 тыс. человек.

В регионах округа сформирована нормативная база для поддержки коренных народов. По этому направлению приняты и реализуются государственные программы. На их финансирование в 2021 году выделено 3 млрд 630 миллионов рублей.

«Эффективность поддержки коренных народов измеряется четким критерием – народосбережением, – подчеркнул Владимир Якушев. – В последние годы в Уральском федеральном округе отмечается рост их численности. Точные данные даст предстоящая перепись, но предварительно можно говорить о том, что увеличение составит более 4 тысяч человек. По регионам ситуация различается, однако в целом виден положительный тренд. Наша общая задача – закрепить эту тенденцию».

Добавим, II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации завершится 8 апреля. Он объединит на одной площадке старейшин, лидеров молодежного движения, представителей Ассоциации КМНС из разных регионов страны, общественных организаций и органов власти, связанных с деятельностью коренных малочисленных народов России, ученых и экспертов. В рамках Форума пройдет IX съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Екатеринбург, Салехард, Елена Владимирова

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