В Екатеринбурге во время пандемии вырос спрос на кремацию умерших

Кремация стала самой востребованной услугой муниципальной похоронной службы в Екатеринбурге в 2020 году, составив 61% от общего числа погребений.

Как сообщил сегодня в гордуме директор Комбината специализированного обслуживания Дмитрий Мальц, наибольшая загрузка крематория была в июле и декабре (в эти месяцы регистрировались пики первой и второй волны Covid-19). В конце 2020 года МУП провел порядка 1,5 тысячи кремаций. Комбинат стал одним из немногих муниципальных предприятий, получивших прибыль в коронавирусный год. Выручка городских ритуальщиков составила 194,2 миллиона рублей, даже с учетом выполнения заранее убыточного муниципального контракта по содержанию городских кладбищ.

«Увеличение выручки обусловлено ростом объема оказанных услуг. На фоне пандемии и аномально жаркого лета смертность населения выросла на 12% и достигла максимальных значений за последние десять лет», – пояснил Дмитрий Мальц.

Стоит отметить, что доля Комбината специализированного обслуживания на рынке ритуальных услуг в Екатеринбурге составляет только 23,9%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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