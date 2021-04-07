Лжебезопасники банка украли у профессора вуза 1,3 млн

В Екатеринбурге профессор одного из вузов стала жертвой телефонных мошенников – у нее похитили 1,3 млн рублей по известной схеме со звонком из «службы безопасности банка». Женщину убедили оформить кредит и перевести деньги на подставные счета.

Все произошло в понедельник, 5 апреля, днем. Звонивший «сотрудник службы безопасности» сообщил клиентке, что неизвестные хотят взломать ее банковский счет, а после перевел разговор на «коллегу». Второй мошенник объяснил, что в банке работает сотрудник, который связан с мошенниками, а чтобы его изобличить и защитить банковский счет женщины, ей нужно оформить кредит, а полученные деньги «перевести на страховые ячейки», после чего кредит якобы будет автоматически погашен.

Жертва телефонных мошенников согласилась, отправилась в банк и оформила кредит – на 1,3 млн рублей, после чего перевела деньги на счета, которые указали ей звонившие. «Когда звонки прекратились, в мессенджере с неизвестного мобильного номера женщине пришло уведомление об открытии в банке временной ячейки и о ее закрытии. После этого она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию», – сказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбурге.

В настоящее время по данному факту следственным подразделением отдела полиции № 11 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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