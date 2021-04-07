В Екатеринбурге утки облюбовали лужи и техканалы (ФОТО)

В Екатеринбурге утки облюбовали лужи и технические каналы. Так, в Зеленой Роще селезень и утка плавают в луже, которая образовалась возле стадиона – по каким-то причинам вода, ручьями стекающая в более низкое место, не дренируется, хотя в парке только зимой завершили работы по благоустройству.

Теперь «водоем» стал местом обитания утиной пары.

Другие пернатые поселились в техническом канале в Академическом районе, фотографии «Новому Дню» отправили местные жители.

Орнитолог Нина Садыкова объяснила, что в лужах есть еда для уток. «Весенние временные водоемы первыми прогреваются, температура достигает 6-10 градусов, и при достаточном освещении там разводятся бактерии на опале, накопившемся с осени, их начинают есть личинки насекомых, на солнце просыпаются и разводятся мелкие водоросли, а на них другая мелкая фауна – это источник пищи, в том числе и для уток, они из водоемов, которые еще не прогрелись и бедны питательными компонентами, перебираются туда, где уже есть еда. Это закономерно», – рассказала она.

Собеседница агентства добавила, что у уток с конца февраля начинается формирование пар. «Пары формируются только на время спаривания и кладки яиц, потом они распадаются, самцы не участвуют в высиживании и воспитании птенцов. Но сейчас самый активный период ухаживания», – уточнила специалист.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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