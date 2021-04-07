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Среда, 7 апреля 2021, 11:29 мск

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Росимущество требует признать недействительной сделку по покупке земли для «Титановой долины»

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области пытается оспорить сделку купли-продажи земли под второй очередью «Титановой долины». Сделку заключали МУГИСО и ОАО «Аэропорт «Уктус», третьими сторонами по делу привлечены администрация Екатеринбурга и особая экономическая зона.

«В рамках нового дела добросовестность сделки по приобретению земли не оспаривается. ОАО ОЭЗ «Титановая долина» является добросовестным приобретателем данного участка, что неоднократно признано судами разных инстанций. В последний раз суд состоялся 6 августа 2020 года. Тогда Арбитражный суд Свердловской области вновь признал ОЭЗ добросовестным покупателем, отказав Росимуществу в удовлетворении иска к УГМК», – прокомментировали в пресс-службе «Титановой долины». В УГМК заметили, что все споры хозяйствующих субъектов решают в рамках правового поля. Отметим, УГМК, как и МУГИСО, уже попросили прекратить производство по делу из-за истечения сроков давности. Предварительное заседание назначено на 23 апреля.

Добавим, это не первая попытка Росимущества оспорить сделку. В 2019 году они уже подавали иск, но проиграли, апелляцию и кассацию Росимущество также проиграло, Верховный суд жалобу не принял. Претензия следующая. В 2014 году МУГИСО продало 51 га земли АО «Аэропорт Уктус» (структура УГМК). Через год аэропорт зарегистрировал землю, а в 2016 году продал ее «Титановой долине». Росимущество оспаривает первую сделку – федеральная структура указывает, что заявляла свои права на территорию в 2004 году, права на землю были зарегистрированы в 2015 году. Но первая сделка была зарегистрирована до этого момента.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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